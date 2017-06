Ein 18-Jähriger ist in Sandersdorf-Brehna (Anhalt-Bitterfeld) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Sonnabend. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Fahrer des Wagens aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der 27-Jährige blieb unverletzt.

Der Autofahrer habe bei der Polizei zudem angegeben, bei der Anfahrt eines Garagenkomplexes mehrere Personen wahrgenommen zu haben. Sie seien dann in verschiedene Richtungen geflüchtet. Das Unfallopfer sei in einem Gebüsch erfasst worden. Trotz eingeleiteter Reanimation erlag der aus dem Raum Delitzsch stammende Mann noch dort seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Die Polizei will neben dem Unfallhergang auch klären, was die Gruppe dort wollte.