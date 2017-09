Ältere Firmen-Chefs Unternehmer ohne Nachfolger

Er steht früh um 5 Uhr auf und macht gegen 23 Uhr Feierabend: Harald Ackermann ist der Inhaber vom "Hotel Stadt Gröbzig" bei Köthen. Zusätzlich zur Gaststätte samt Partyservice vermietet er sechs Zimmer für Übernachtungsgäste. Das Hotel hat einen Saal, in den 200 Personen passen, dazu Sauna, Solarium und einen kleinen Pool. Nach 40 Berufsjahren möchte Ackermann nun in Rente gehen. "Weil wir beide gesundheitlich angeschlagen sind, meine Frau und ich. Wir haben keine Nachfolger und darum möchten wir dieses Objekt gerne verkaufen", sagte der 60-Jährige MDR SACHSEN-ANHALT. Doch das ist nicht so einfach.

Seit der Wende führt das Ehepaar Ackermann sein "Hotel Stadt Gröbzig". Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Seit fünf Jahren ist das Ehepaar Ackermann auf der Suche nach einem Käufer. Sogar eine Agentur hatten sie dafür schon eingeschaltet. "Aber mit der hat das nicht so geklappt", erzählt Harald Ackermann. "Nach drei Jahren ist immer noch nichts passiert". Darum hätten sie der Agentur wieder gekündigt. Nun hofft das Ehepaar, dass ihnen die Industrie- und Handelskammer (IHK) helfen kann.

Jeder dritte Unternehmer über 60 Jahre alt

Wie den Ackermanns geht es mehr als 800 Unternehmern in Sachsen-Anhalt. Sie wollen ihren Betrieb verkaufen und in Rente gehen, finden aber keinen Nachfolger. Ein Grund sei laut IHK die risikoscheue jüngere Generation. "Möchte ich gerne Unternehmer werden oder nicht, ist das lohnenswert oder nicht: Vor die direkte Frage gestellt, entscheiden sich dann doch viele für die sichere Festanstellung", sagt Antje Bauer von der IHK Halle-Dessau. Sie leitet den Bereich Unternehmensförderung und geht davon aus, dass die Probleme noch zunehmen werden.

Schon jetzt ist der IHK zufolge jeder dritte Unternehmer im Bundesland über 60 Jahre alt. Und die Zahl der rentenreifen Chefs steigt stetig: Kamen im Jahr 2011 allein im Süden von Sachsen-Anhalt 440 Unternehmer ins Rentenalter, sind es in diesem Jahr schon 650.

Antje Bauer ist bei der IHK für die Förderung von Unternehmen zuständig. Dazu gehört auch die Suche nach Nachfolgern. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla 3.500 sachsen-anhaltische Unternehmer müssen in den nächsten Jahren an Nachfolger übergeben. Das Problem aus Sicht der IHK: Viele kümmern sich zu spät darum. Im Schnitt brauche es fünf Jahre bis zum Verkauf. Wenn der nicht zustande kommt, stehen die Unternehmer im schlimmsten Fall ohne Alterssicherung da. Deshalb rät die IHK, sich so früh wie möglich mit dem Thema zu beschäftigen und die Hilfe der Kammern zu suchen. Beratungsgespräche, Seminare, eine deutschlandweite Nachfolgerbörse und vieles mehr stünden zur Verfügung.

Harald Ackermann und seine Frau haben trotzdem beinahe resigniert. Sie waren beim Steuerberater und ihrer Sparkasse, haben auch schon zwei Seminare bei der IHK zur Unternehmensübergabe besucht. Doch ein Nachfolger ist noch immer nicht in Sicht.

"Mit 80 und Rollator"