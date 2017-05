Nach Unwetter Großes Aufräumen im Burgenlandkreis

Nach den heftigen Unwettern am Freitag laufen in vielen Orten die Aufräumarbeiten. Besonders betroffen ist der Burgenlandkreis. Überflutete Keller und Schlamm auf Straßen und Grundstücken: Der Starkregen hat in Bad Bibra und Nebra große Schäden hinterlassen. Die Bundesstraße 250 ist zwischen Bad Bibra und Nebra ist am Montag weiterhin gesperrt.