Es wird als das gesündeste und bestkontrollierte Lebensmittel bezeichnet: Trinkwasser. Doch in Sangerhausen gibt es mit Grundwasser Probleme. Das Sangerhäuser Grundwasser ist mit Uran belastet; auch die Nitratwerte sind nur knapp unter den Grenzwerten. Seit 2009 fordert eine Bürgerinitiative daher den Bau einer Fernwasserleitung. Durch diese Leitung soll Trinkwasser von der Rappbodetalsperre im Harz nach Sangerhausen fließen.

Warum soll überhaupt eine Fernwasserleitung für Sangerhausen gebaut werden?

Im Grundwasser aus den Tiefbrunnen um Sangerhausen wurden hohe Uranwerte gemessen. Uran ist ein radioaktives und giftiges Schwermetall. Für den vergleichsweise hohen Uran-Gehalt des Sangerhäuser Grundwassers sei der Buntsandsteinboden der Region verantwortlich, erklärt ein Sprecher vom Wasserverband Südharz MDR SACHSEN-ANHALT. Der Verband ist für die Wasserversorgung in Sangerhausen zuständig. Vielerorts gebe es dieses Problem. Mit vier Filteranlagen werde das Wasser aus Sangerhausen aufbereitet. "Technisch ist es keine Schwierigkeit, Uran aus dem Wasser zu filtern." Daher halte das Sangerhäuser Leitungswasser die Grenzwerte der Trinkwasserverordnung ein.

Ein weiteres Problem: Auch die Nitratwerte im Grundwasser von Sangerhausen sind hoch. Die Menge der Stickstoffverbindung liegt nach Angaben des Wasserverbands Südharzes zwar knapp unter dem Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser. Allerdings zeigten jährliche Messungen, dass dieser Wert ansteige, erklärt der Verbandssprecher.

Warum sind zu hohe Uran- und Nitratwerte im Trinkwasser ein Problem?

Beide Stoffe sind beim Verschlucken gesundheitsschädlich. Uran kann die Funktion von Organen beeinträchtigen. Nitrat kann im Körper zu Nitrit ungewandelt werden und ist dann besonders für Kleinkinder gefährlich: Im schlimmsten Fall kann es bei ihnen zum Erstickungstod führen.

Harald Gülzow, VSR-Gewässerschutz Bildrechte: VSR-Gewässerschutz Grundwasser ist das Trinkwasser der Zukunft. Harald Gülzow, Sprecher des Vereins VSR-Gewässerschutz

Zudem habe nitratbelastetes Grundwasser direkte ökologische Folgen, erklärt Gülzow: Durch Quellen gelangt Grundwasser in Flüsse. Spätestens in der Nordsee werde sichtbar, welche Schäden das Nitrat anrichte: Abgestorbene Algen lagern sich als Schaum am Strand ab. Der Stickstoff im Wasser begünstige das Algenwachstum, sagt Gülzow. Die vielen Algen führen jedoch zum Fischsterben, da sie im Wasser Sauerstoffmangel verursachen. Die Fische ersticken.

Wie kommt es zu den hohen Nitratwerten im Grundwasser?

Der Sprecher des Vereins VSR-Gewässerschutz, Harald Gülzow, nennt zwei Gründe für hohe Nitratwerte im Grundwasser: Zum einen liege es an der geologischen Bodenstruktur selbst, die einen guten Nitratabbau nicht ermögliche, sagte er MDR SACHSEN-ANHALT. Zum anderen sei die Art der Bodennutzung entscheidend: "Unter Weiden oder Wiesen sind die Böden weniger nitratbelastet als unter Ackerböden." Das liege daran, dass auf ganzjährig bepflanzten Flächen das Nitrat durch die Pflanzenwurzeln gebunden werde, sagt Gülzow. Äcker jedoch lägen etwa die Hälfte des Jahres brach. Überschüssiger Dünger, der sich dann noch im Boden befinde, könne mit dem Regen ins Grundwasser sickern.

Harald Gülzow testet Grundwasserproben. Bildrechte: VSR-Gewässerschutz In Sangerhausen misst der Verein VSR-Gewässerschutz einmal pro Jahr die Nitratbelastung des Wassers aus Tiefbrunnen. Bei der letzten Messung im Juni untersuchte der Verband VSR Gewässerschutz 27 Brunnen im Raum Sangerhausen. Bei fast der Hälfte der untersuchten Gewässerproben fanden sich Nitratwerte über dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter Wasser. Der höchste Wert, den der Verein in diesem Jahr in einem Sangerhäuser Tiefbrunnen gemessen hat, ist fast sechsmal höher: Er liegt bei 290 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser.

Was sind die Eckdaten zum Bauprojekt Fernwasserleitung?

Mit der neuen Leitung wird Sangerhausen an ein bereits existierendes Fernwassernetzwerk angeschlossen, sagt der Sprecher des Wasserverbands Südharz. Acht Kilometer Rohre müssen dafür verlegt werden. Kostenpunkt: etwa 3,2 Millionen Euro, so die Schätzungen des Wasserverbands. Die Hälfte davon, 1,6 Millionen Euro, übernimmt das Land. Die Mittel wurden bereits zugesichert. Die zusätzlichen 1,6 Millionen Euro werde der Verband tragen, so der Verbandssprecher.

Wie viel der Bau der Fernwasserleitung insgesamt kosten wird, hänge allerdings von den Angeboten der Baufirmen ab. Am 3. November soll der Auftrag vergeben werden. Der Baustart für die Fernwasserleitung ist für den 20. November angesetzt. Im September 2018 soll das Wasser aus der Rappbode dann nach Sangerhausen fließen. Das sei ein realistischer Zeitpunkt, so der Verbandssprecher. Verzögern könnte sich die Fertigstellung allerdings durch schlechte Wetterbedingungen oder archäologische Funde bei den Bauarbeiten.

Ursprünglich sollte die Fernwasserleitung Ende 2017 fertig sein. Warum konnte der Termin nicht eingehalten werden?

Die geplante Leitung wird durch mehrere Privatgrundstücke führen. Bevor das Bauprojekt ausgeschrieben werden konnte, musste dafür die Erlaubnis aller Grundstücksbesitzer eingeholt werden. Das habe viel Zeit in Anspruch genommen, erklärt der Sprecher vom Wasserverband Südharz. "Erst als wir von allen die Zustimmung hatten, konnten wir das Plangenehmigungsverfahren anschieben." Erst im Sommer 2017 gab das Landesverwaltungsamt schließlich grünes Licht für das Bauvorhaben.

Was passiert, wenn die Leitung fertig ist?

Von der Rappbodetalsperre soll ab September 2018 das Wasser für den Raum Sangerhausen kommen. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß Wenn die Bauarbeiten nach Plan des Wasserverbands Südharzes laufen, fließt ab September 2018 Oberflächenwasser der Rappbode im Harz nach Sangerhausen. Dieses Wasser wird dann in etwa 30.000 Sangerhäuser Haushalten als Trinkwasser aus dem Hahn kommen. Die acht Tiefbrunnen, die im Moment Sangerhausen mit Trinkwasser versorgen, werden dann nicht mehr genutzt, sagt der Sprecher des Wasserverbands Südharz.

Sangerhausen soll nach Fertigstellung der Fernwasserleitung vorerst auf unbestimmte Zeit mit Wasser aus der Rappbode versorgt werden, heißt es vom Wasserverband. Aber: "Wir wissen nicht, welche Parameter Trinkwasser in 20 Jahren erfüllen muss", so der Verbandssprecher. Ein Uran-Grenzwert für Trinkwasser sei beispielsweise erst 2011 hinzugekommen. Von daher könnte es sein, dass mit zusätzlichen Grenzwerten das Wasser aus dem Harz nicht mehr den Vorgaben entspreche.

Wenn es nach Gülzow geht, sollte nicht bloß auf Wasser aus dem Harz gesetzt werden. Stattdessen sollte versucht werden, die Qualität des Sangerhäuser Grundwassers zu verbessern, etwa durch gezielteres Einsetzen von Düngemitteln. Es gehe ihm um die langfristige Versorgungssicherung: "Grundwasser ist das Trinkwasser der Zukunft", sagt er.

Uran im Trinkwasser Uran ist ein radioaktives und giftiges Schwermetall, das beim Verschlucken die Funktion der Nieren, Lunge und Leber beeinträchtigen kann. Besonders für Kinder und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind gefährdet. Es ist möglich, Uran mit chemischen Filtern aus dem Wasser zu ziehen.



Seit 2011 gibt es für Trinkwasser in Deutschland nach Angaben des Umweltbundesamts einen Grenzwert für Uran. Seither darf die Belastung nicht über 10 Mikrogramm Uran pro Liter Wasser liegen.

Nitrat im Trinkwasser Im Körper kann die Stickstoffverbindung Nitrat zu Nitrit umgewandelt werden. Nitrit wiederum kann den Sauerstofftransport im Blut blockieren und steht im Verdacht, indirekt krebserregend zu sein. Besonders schwangere Frauen und Kleinkinder sind gefährdet, wenn sie Wasser mit hoher Nitratkonzentration zu sich nehmen. Bei Säuglingen kann Nitrit im Körper sogar zum Erstickungstod führen.



Laut Trinkwasserverordnung liegt der Grenzwert für Nitrat bei höchstens 50 Milligramm Nitrat auf einen Liter Trinkwasser.

