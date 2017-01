Auf einer Brücke in der Hasentorstraße in Sangerhausen soll der Angeklagte seine Ex-Freundin überfahren haben.

Auf einer Brücke in der Hasentorstraße in Sangerhausen soll der Angeklagte seine Ex-Freundin überfahren haben.

Auf einer Brücke in der Hasentorstraße in Sangerhausen soll der Angeklagte seine Ex-Freundin überfahren haben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Urteil am Landgericht Halle Todesfahrer von Sangerhausen muss ins Gefängnis

Hauptinhalt

In Halle ist ein 32-Jähriger Mann zu fünf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte nach einem heftigem Streit seine Ex-Freundin in Sangerhausen überfahren. Das Oper starb noch am Tatort. Der Fall hatte überregional Schlagzeilen gemacht.