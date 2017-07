Vandalismus im Saalekreis Bagger gestohlen und angezündet

An der Brücke der A38 über dem Weitzschkerbachtal im Saalekreis ist eine ausgebrannte Baumaschine vom Typ "Bobcat" gefunden worden. Nach Informationen der Polizei sollen Diebe den Telekoplader aus einem Betrieb in der Halleschen Straße in Teutschenthal gestohlen haben. Die Täter brachen in der Nacht von Freitag zu Samstag in das Büro der Firma ein, stahlen den Schlüssel und fuhren mit der Maschine davon. Dabei durchbrachen sie das Eingangstor der Firma.