"Wir sind eine große Familie, sechs Kinder zwei Erwachsene und es ist eine Frechheit was wir leider hier erleben dürfen. Wir bekommen weder Joghurt noch Wurst." Mit diesen Worten beginnt die Beschwerde über die Zeitzer Tafel, die vor drei Monaten beim Bundesverband vom Christlichen Jugenddorfwerk einging. Die Zeitzer Tafel ist ein Teil des Christlichen Jugenddorfwerks, nebenan werden preiswerte Möbel und Geschirr angeboten. Pro Woche versorgen die Mitarbeiter hier etwa 650 Menschen, doch all ihren Kunden können sie es nicht Recht machen.

Viele Kunden der Tafel sind über ihre gefüllten Taschen sehr dankbar. Aber nicht alle. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Was der empörte Schreiber ("Sehr sehr traurig hier alles") anscheinend nicht begreift: Die Tafel ist kein Supermarkt, sondern vor allem auf die Spenden von Supermärkten angewiesen. Sabine Schätzke arbeitet seit zehn Jahren als Koordinatorin des Christlichen Jugenddorfwerks in Zeitz und erklärt: "Da ist es mal mehr, mal weniger Ware. Das ist manchmal schwer verständlich für die Kunden, die zu uns kommen. Sie denken, es muss immer viel Ware da sein." Die Kunden würden sich an den guten Zeiten messen, wie an Weihnachten, als es zusätzlich eine große Spende an Waschmittel, neuen Küchenartikeln und Kleidung gab. Generell habe sich die Versorgung mit den Jahren sogar verbessert.

Der Neid scheint groß zu sein

Der Brief stammt von einem Schwerbehinderten, der auch eine andere Sache moniert: Bis März dieses Jahres durften Schwerbehinderte und Schwangere immer vor allen anderen Kunden der Tafel Lebensmittel entgegennehmen. Drei Mal pro Woche füllen die Mitarbeiter für zwei Stunden die Beutel aller Bedürftigen. Doch da die Bevorzugung von vielen als ungerecht empfunden wurde, werden Rentner, Schwerbehinderte und Schwangere nun nur noch einen Tag pro Woche als Erste bedient. "Wer vorn steht, bekommt natürlich auch das Beste", ist die einhellige Meinung. In der Beschwerde heißt es: "Schwangerschaft und Behinderung werden nur 1 mal die Woche bedient. Normalos nach Augenpolitik bis zu 3 mal." Der Neid muss groß sein, laut Tafel werden alle Kunden höchstens zwei Mal pro Woche versorgt.

Seit zwei Jahren arbeitet Ines Fleischer für die Tafel. Momentan macht sie einen Bundesfreiwilligendienst und bekommt die Unzufriedenheit einiger Weniger mit. "Also manche sind ungeduldig und mit sich selber vielleicht auch unzufrieden und da wird erst mal hier Frust abgelassen." Kritikpunkte seien zu lange Wartezeit und dass nicht all das im Beutel lande, was sich die Kunden erhofft hätten. Doch wenn nur 20 Ananas gespendet wurden, aber 150 Menschen anstehen, könne nun einmal nicht jeder diese Frucht bekommen. Ines Fleischer kümmert sich um die Kasse. Sie sammelt einen symbolischen Euro ein und hakt ab, wer schon Lebensmittel bekommen hat. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Einige Kunden der Tafel wissen, dass mit den Mitarbeitern unfreundlich umgegangen wird. Eine Frau sitzt auf einer Bank, ihre beiden Tüten sind mit Brötchen, Aufschnitt, Gemüse und Obst gefüllt. "Na manche schimpfen, aber die schimpfen über alles", ist ihre Meinung. Ein älterer Mann will das auch schon gehört haben: "Manchmal ja, aber das sind nicht bloß die Ausländer, das sind auch die Deutschen." Doch die einhellige Meinung ist wie die einer Frau: "Ich kann mich nicht beklagen. Die Mitarbeiter, die da drin arbeiten, die versuchen eigentlich ihr Möglichstes zu geben."

Lossystem, um niemanden zu bevorzugen