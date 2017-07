OB-Wechsel in Sangerhausen Neues Stadtoberhaupt wird vereidigt

In Sangerhausen wird am Donnerstagabend der künftige Oberbürgermeister, Sven Strauß, vereidigt. Der erste offizielle Arbeitstag für den neuen OB ist kommenden Dienstag, der 1. August. Der SPD-Kandidat wird dann für die kommenden sieben Jahre die Geschicke in der Stadt im Landkreis Mansfeld-Südharz leiten.

Im Büro des amtierenden Sangerhäuser Oberbürgermeisters Ralf Poschmann sind die Regale und der Schreibtisch bereits leer geräumt. In der Ratssitzung am Abend wird Poschmann von der CDU nach sieben Jahren im Amt seine Abschiedsrede halten. Sein Nachfolger Strauß erhält dann seine Ernennungsurkunde, die Amtskette der Stadt und wird vereidigt.

Strauß hatte sich im Mai in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Ralf Poschmann durchgesetzt. Der SPD-Kandidat erhielt knapp 57 Prozent der Stimmen. Poschmann konnte 43 Prozent der Wähler von sich überzeugen. In der ersten Wahl am 23. April hatten 36,9 Prozent für den amtierenden CDU-Politiker gestimmt. Sven Strauß hatte überraschend die zweitmeisten Stimmen erhalten. Der Vater zweier Söhne war von dem Wahlergebnis selbst überwältigt und sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Der zweite Platz als relativer Newcomer in Sangerhausen, das zeigt mir, dass tatsächlich ein gewaltiger Wechselwille da ist."