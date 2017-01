Im Süden Sachsen-Anhalts können Raser ab sofort per EC- oder Kreditkarte ihre Strafe bezahlen. Zehn mobile Geräte wurden dafür angeschafft. Ausgetestet werden diese laut Innenministerium zunächst in den Polizeirevieren Halle und Burgenlandkreis sowie bei der Autobahnpolizei Weißenfels.

Am Montagnachmittag hat Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) die ersten zehn Geräte an die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd übergeben. Ein halbes Jahr lang wird das Ganze getestet. Anschließend werden die Ergebnisse ausgewertet und entschieden, ob die Geräte im ganzen Land eingeführt werden.

Das neue Verfahren erspart Polizisten zudem Arbeitsschritte und zusätzlichen Papierkram. Bislang mussten die Beamten bei der Kontrolle die Daten per Hand aufnehmen. In einem weiteren Arbeitsschritt wurden diese händisch in eine elektronische Datenbank eingepflegt. Die neuen mobilen Geräte können die Daten noch von der Kontrolle an die Zentrale Bußgeldstelle übermitteln.