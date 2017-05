Kontaktabbruch in Familien "Auf einmal war Funkstille"

Kathrin M. sitzt gemeinsam mit anderen Eltern in einem Raum des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Halle. Auf dem Tisch stehen Kaffee und Kuchen. Mehr als 20 Frauen und Männer haben sich heute hier versammelt. Sie sind zwischen 35 und 75 Jahre alt. Die einen sprechen offen und aufgeregt über ihre Geschichte – andere hören still zu und nicken.

Alle hier vereint ein Schmerz. Alle hier sind Mütter und Väter, doch der Kontakt zu ihren Kindern besteht nicht mehr. Diese Eltern wurden von ihren Kindern verlassen. Hier, in dieser Selbsthilfegruppe, sprechen sie über ihre Erfahrungen, Gedanken, Gefühle. Es ist die erste Selbsthilfegruppe für verlassene Eltern in Sachsen-Anhalt.



Auch Kathrin M. ist betroffen. Ihr erwachsenes Kind hat den Kontakt abgebrochen. Funkstille, seit sieben Monaten. "Nach diesem Kontaktabbruch habe ich gemerkt, dass es mir schlecht geht, dass ich Hilfe brauche", erzählt sie. Der Verlust ihres Kindes sei ein Verlust, der sprichwörtlich unter die Haut gehe. "Und deswegen macht das krank", sagt sie. Vielleicht sind diese Treffen ein Weg, um diesen Verlust zu verkraften. Kathrin M. hofft das. Sie hat die Selbsthilfegruppe Ende 2016 ins Leben gerufen.

Treffen einmal im Monat

In der Selbsthilfegruppe bleiben die Betroffenen anonym. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK An jedem 4. Mittwoch im Monat treffen sie sich hier in Halle. Wer will, bleibt anonym. "Die Verlassenen Eltern" – so heißt ihre Gruppe. Dafür nehmen die Betroffenen weite Wege in Kauf. Sie kommen aus Merseburg, Bad Dürrenberg oder Halle.



Bei jedem Treffen kommen weitere Eltern hinzu: "Wir sind seit sieben Jahren allein. Das ist traurig", sagt eine ältere Frau. "Bei mir ist es jetzt drei Jahre her, seitdem sich meine Tochter nicht mehr meldet", ergänzt eine weitere. "Das ist selbstverschuldet, hat mir erst vor kurzem wieder jemand um die Ohren gehauen!"

Quälende Schuldfrage

Schuld und Scham stehen immer wieder im Raum und wiegen schwer. Kathrin M. bestätigt, dass im Alltag das Verständnis für Ihre Probleme fehlt: "Du wirst gleich in ein Fach geschoben: Und zwar das der schlechten Mutter", erzählt sie. "Wenn dein Kind sich von dir abwendet, hast du eine Schuld." Das hat sie sich schon anhören müssen. Monatelang hat diese Schuldfrage sie gequält.

In ganz Deutschland gibt es Selbsthilfegruppen zu dem Thema. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wer bei den Treffen der "Verlassenen Eltern" anonym bleiben möchte, der kann es. Man spricht sich in der Regel nur mit dem Vornamen an. Thema ist hier nur der Kontaktabbruch. Und der Tag X, als es geschah.



Nach Recherchen des MDR gibt es inzwischen ein bundesweites dichtes Netz solcher Gruppen für verlassene Eltern. Auch in immer mehr Psychotherapie-Praxen kommt das Thema zur Sprache. Genaue Zahlen gibt es bisher jedoch nicht.

Gefühl des Versagens

Wenn sich Eltern von ihren Kindern oder Kinder von ihren Eltern lossagen, dann verstößt das gegen eine Art Lebensgesetz, könnte man sagen: "Du sollst Vater und Mutter ehren". Es gibt immer mehr erwachsene Kinder, die den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen. Beide Seiten, Abbrechende wie Verlassene, erleben ein Gefühl des Versagens, wissen Psychotherapeuten.

"Was habe ich falsch gemacht?" Schuldgefühle plagen die Eltern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Kathrin M. fragt zu Beginn des Treffens, ob sich denn bei jemandem die Tochter oder der Sohn gemeldet habe. Darauf folgt langes bleiernes Schweigen und Kopfschütteln.



Schnell stehen Fragen im Raum, die alle hier umtreiben: Warum der Kontaktabbruch? Was habe ich falsch gemacht? Gibt es Hoffnung? Sollte ein Wiedersehen möglich sein?

Gruppe für verlassene Großeltern

Inzwischen gibt es auch erste Gruppen für verlassene Großeltern. Aus Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen fahren die Betroffenen zum Beispiel regelmäßig zu Treffen in Leipzig.

Alle haben ähnliche Fragen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Gründe für den abrupten Kontaktabbruch reichen von innerfamiliären Konflikten bis hin zur Scheidung. Gerade nach Sorgerechtsstreitigkeiten leiden auch die Großeltern und fühlen sich als Opfer der Umstände. Jedes Jahr kommen rund 150.000 neue Scheidungskinder dazu. Am Ende gibt es immer auch verstoßene oder verlassene Großeltern.



Als das zweistündige Treffen der verlassenen Eltern in Halle zu Ende geht, sagt Sandra, die Jüngste hier: "Aufgeben sollten wir aber nicht. Vielleicht müssen wir akzeptieren und wieder leben. Wichtig ist, dass wir uns selber nicht verlieren." Zwei Stunden lang haben sie zusammen gesessen, sich ausgetauscht. Das nächste Treffen findet am 31. Mai statt – nach dem Muttertag. Er wird für alle eine Herausforderung.

Kontakt: PARITÄTISCHE Selbsthilfekontaktstelle Halle-Saalekreis

Meik Voigt

Merseburger Straße 246

06130 Halle (Saale)

Tel.: 0345/520 4110 11

Mail: kontaktstelle-shg@web.de



