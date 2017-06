Bahnverkehr in Halle Brandanschläge sorgen für Verspätungen

Am Bahnhof in Halle kommt es seit Montagmorgen zu Verspätungen. Betroffen sind sowohl der Fernverkehr als auch die S-Bahnen auf den Strecken zwischen Leipzig, Bitterfeld und Dessau. Grund für die Verzögerungen sind Brandanschläge auf Signalanlagen rund um Leipzig. In der Nacht zum Montag hat es insgesamt fünf Kabelbrände gegeben. Zwei weitere Brände konnten verhindert werden, weil die Polizei die Brandvorrichtungen entdeckt hatte, bevor sie zünden konnten.