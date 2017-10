Hochhaus in Halle-Neustadt Versteigerung der Scheibe A geplatzt

Die Überraschungen um die Hochhausscheibe A in Halle-Neustadt gehen weiter: Erst wurde das Hochhaus in einem umstrittenen Bürgerentscheid als neuer Verwaltungssitz festgelegt, nun platzte die seit Langem erwartete Zwangsversteigerung: Am Mittwoch sollte das seit 20 Jahren leerstehende Gebäude unter den Hammer kommen. Doch dazu kam es am Amtsgericht Halle nicht. Die Richterin verkündete die Einstellung des Verfahrens.

Die Scheibe A ist einer von fünf baugleichen Blöcken in Halle-Neustadt. Bildrechte: MDR/Tobias Bader Grund dafür: Der Zwangsverwalter Harald Neumeister hatte eine Summe von 1.010.000 Euro an die Gerichtskasse überwiesen. Damit können auch die Forderungen, die die Stadt Halle an den bisherigen Eigentümer gestellt hat, beglichen werden. Somit ist laut Neumeister der Grund für die Zwangsversteigerung weggefallen. Er verwaltet die Scheibe A per Gerichtsbeschluss seit sieben Jahren für den letzten Eigentümer – eine Immobiliengesellschaft aus Großbritannien. Die gibt es nach Angaben der Stadt Halle nicht mehr.

Wer die mehr als eine Million Euro zahlt, wurde nicht kommuniziert. Laut Amtsgericht kommt das Geld von einem anonymen Investor. Bei Oberbürgermeister Bernd Wiegand hatten sich laut Mitteldeutscher Zeitung aber Interessenten für die Scheibe gemeldet. Als mögliche Investoren stehen ein Immobilienunternehmen aus Leipzig sowie die Saalesparkasse im Raum. Für sie und andere dürfte die Scheibe A lukrativ sein: Durch den gewonnenen Bürgerentscheid, laut dem sich ein Teil der halleschen Verwaltung in dem Gebäude für 30 Jahre einmieten würde, besteht Planungssicherheit. Mieteinnahmen wären langfristig garantiert.

Zwangsverwalter Harald Neumeister Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zwangsverwalter Neumeister hat seine Schuldigkeit nun fast getan. Er hatte die Aufgabe, die Forderungen der Stadt Halle in Höhe von einer halben Million Euro auszugleichen. "Das war das Ziel, das war mein Auftrag, damit bin ich sozusagen fast am Ende", erklärte er. Offen ist jetzt aber wieder, wie es weiter geht. Die Scheibe A muss dringend entkernt und neu ausgebaut werden. Anfang der 1970er-Jahre war sie in Neustadt gebaut worden, hat zwei Wirtschaftsgeschosse und 18 Wohngeschosse – mit einer Wohnfläche von etwa 12.000 m².

Der Gerichtssaal, kurz bevor die Zuschauer erfuhren, dass es keine Versteigerung geben wird. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

