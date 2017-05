Schloss Seeburg Versteigert für 600.000 Euro

65 Zimmer, 20 Jahre Leerstand und anstehende Investitionen von etwa 22 Millionen Euro – das jahrhundertealte Schloss Seeburg kam am Freitag unter den Hammer. Es liegt am größten natürlichen See von Mitteldeutschland im Mansfelder Land und wurde im 9. Jahrhundert zum ersten Mal urkundlich erwähnt.

Das Schloss Seeburg liegt direkt am Süßen See im Mansfelder Land. Bildrechte: IMAGO

Vom Schloss hat man einen Blick auf den Süßen See und den Ort Seeburg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

So war es dann auch. Bei der Auktion am Freitag in Leipzig gab es laut einem MDR-Reporter eine "heftige Bieterschlacht". Das Mindestgebot lag bei 120.000 Euro. Letztlich kam das Schloss Seeburg für 600.000 Euro unter den Hammer. Die bisherigen Besitzer haben also ein deutliches Plus gemacht. Der neue Besitzer wird wegen Käuferschutzes noch nicht genannt.