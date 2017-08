Öffentliche Sicherheit Videoüberwachung startet in Naumburg

In Teilen von Naumburg gibt es ab sofort eine Videoüberwachung. Die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd teilte mit, drei Kameras seien am Stadtpark und am Lindenring aufgebaut worden. Mit der Videoüberwachung wolle man Straftaten verhindern und aufklären sowie das Sicherheitsempfinden erhöhen. Wenn keine Straftat aufgezeichnet wurde, werden die Bildaufnahmen nach drei Tagen automatisch gelöscht.

Nach Angaben der Polizei können auf den Aufnahmen keine Einzelpersonen identifiziert werden. Erst bei einem konkreten Fall, wie der Verdacht auf eine Straftat oder in einer Gefahrensituation, werde das Material so vergrößert, dass eine Identifizierung von Menschen möglich sei.

Auf die Videoüberwachung weisen Schilder hin. Die Überwachung gilt zunächst für zwölf Monate und wird regelmäßig überprüft. Vor allem Touristen wolle man durch die Maßnahmen schützen, so die Polizei. Im ersten Quartal 2017 hätten sich 35 Straftaten an den beiden zentralen Plätzen ereignet. Das seien etwa ein Drittel mehr Straftaten als im Vorjahreszeitraum.

Schilder wiesen auf die Überwachung hin. Bildrechte: IMAGO

Auch in Bernburg soll ein Ort in der Innenstadt künftig per Kamera überwacht werden. Darauf hatte die Stadt gedrängt, nachdem mehrfach Passanten attackiert wurden. Außerdem werden künftig mehr Beamte auf dem Karlsplatz in Bernburg unterwegs sein.



In Magdeburg werden bereits der Bahnhofsvorplatz, die Julius-Bremer-Straße und der Hasselbachplatz überwacht. Auch in Halle filmen Kameras Teile des Riebeckplatzes, des Südparks und des Markts.