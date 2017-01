Auf einem Geflügelhof im Salzlandkreis ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Nach Angaben des Landkreises handelt es sich um einen Legehennenbetrieb in Brumby mit 33.300 Tieren. Im betroffenen Stall würden Junghennen gehalten, die gerade erst zu legen begännen. Somit sei ausgeschlossen, dass Eier von infizierten Tieren in den Handel gelangten. Was mit den Tieren geschehen soll, ist noch unklar.