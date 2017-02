Am Süßen See im Landkreis Mansfeld-Südharz ist die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Das hat die zuständige Behörde bekanntgegeben. Demnach wurde der Virus bei einem toten Schwan festgestellt. Die Befunde werden nun durch das Friedrich-Löffler-Institut in Berlin abgeklärt, was ungefähr eine Woche dauert. Ab sofort gilt ein Sperrbezirk mit einem Radius von einem Kilometer.