LKW-Unfall Langer Stau auf A14 bei Halle

Zwischen Halle-Ost und Peißen ist am Vormittag ein LKW auf ein Stauende aufgefahren. Fünf Fahrzeuge waren am Unfall beteiligt, vier Menschen sind verletzt. Die Autobahn war in Richtung Magdeburg zeitweise voll gesperrt.