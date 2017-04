Aufreger in Halle Vom Friedhof zum Bauland

Die Rechnung ist einfach: Ein Sarg mit Grabstein braucht drei Quadratmeter Fläche, eine Urne mit Grabstein einen Quadratmeter und für die Bestattung auf der grünen Wiese genügen 40 mal 40 Zentimeter. Seit Jahrzehnten ist die Urnenbestattung in Ostdeutschland gefragt. So auch in Halle, mit der Folge, dass viele Hektar an Friedhofsfläche leer stehen. Der Leiter des städtischen Geschäftsbereichs "Stadtentwicklung und Umwelt", Uwe Stäglin, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wenn wir die Gesamtfläche auf 100 Prozent nehmen, sind wir bei 38,5 Prozent, die wir wirklich von der Prognose auch brauchen."