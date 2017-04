Zetti Knusperflocken, Zekiwa Kinderwagen und Schloss Moritzburg – Zeitz hat viel zu bieten. In diesem Jahr feiert die Stadt ihr 1050. Jubiläum. Während der Reformationszeit hat Martin Luther dort seine Spuren hinterlassen. Zur selben Zeit hat auch ein anderer berühmter Geistlicher in der Stadt gewirkt: Bischof Julius von Pflug (1499-1564). Er hat Kaiser und Papst beraten und sich ein Leben lang für die Einheit der Kirche eingesetzt. Deshalb gilt er als Vordenker der Ökumene.

Anlässlich des Reformationsjubiläums widmet das Schloss Moritzburg von Pflug ab Pfingsten eine Sonderschau. Der Höhepunkt ist eine lebensgroße Wachsfigur des Bischofs, die am Mittwoch präsentiert wurde. Die Besucher der Ausstellung sollen so hautnah in sein Leben eintauchen können.