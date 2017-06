Warnstreik: Mehr als 100 Beschäftigte aus dem Kfz-Gewerbe sind am Donnerstag für bessere Löhne auf die Straße gegangen.

Kfz-Gewerbe Mehr als 100 Beschäftigte streiken für höheren Lohn

Mehr als 100 Beschäftigte aus dem Kfz-Gewerbe sind am Donnerstag in Halle, Magdeburg und Zahna-Elster auf die Straße gegangen. Bei Warnstreiks forderten sie mehr Lohn, Tarifverträge und eine Angleichung der Löhne an andere Bundesländer wie Niedersachsen.