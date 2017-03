Die uralten Bierkellergewölbe liegen wie ein Labyrinth unter dem Zeitzer Markt und laden zur Entdeckungstour ein. Jahrhundertelang wurden hier die Fässer der vielen Brauereien der Stadt gelagert. Als die Brauhäuser nach und nach verschwanden, gerieten die Tunnel zunächst in Vergessenheit. Erst nach der Wende fanden sich 1990 ein paar Mutige, die sich dem "Unterirdischen Zeitz", so auch der Name ihres Vereins, annahmen.

Mit Handarbeit legten die Mitglieder nach und nach die Gänge frei und verwandelten das Gewölbe in eine Touristenattraktion. Tausende Menschen kamen seitdem, um sich die schmalen Tunnel anzusehen, die eine Gesamtlänge von etwa 700 Metern haben.

Führungen fallen aus

In den vergangenen Monaten mussten die Führungen jedoch immer wieder ausfallen. Der Grund dafür ist Wasser, das die Gänge volllaufen lässt. Bis zu 30 Zentimeter hoch steht es an manchen Tagen. Mit Pumpen soll das Problem gelöst werden. Doch die Pumpen kommen gerade bei Starkregen an ihre Grenzen.

Woher das Wasser kommt? Tunnelführer Andreas Wilke hat einen Verdacht: "Ich gehe davon aus, dass es vom Dach des Hauses über uns kommt. Oben sind irgendwelche Hohlräume, wo sich das Regenwasser sammelt", sagt er. Von dort in der Fischstraße fließe es dann herunter. An manchen Stellen stehe es sogar so hoch, dass der Strom abgestellt werden musste.

Bei der Ursachenforschung sind die Tunnelfreunde auf die Hilfe der Stadt Zeitz angewiesen. Ergebnisse sind jedoch nicht in Sicht. Deshalb bleibt Wilke und seinen Mitstreitern nur, immer wieder abzupumpen und zu hoffen, dass es nicht zu stark regnet. Andreas Wilke sorgt sich um das Tunnelsystem in Zeitz. Bildrechte: IMAGO