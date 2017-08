Interview mit Wasserwacht Ertrinken geschieht still, ohne Notsignale

Die Zahl der Badetoten steigt. Was wird dagegen getan und warum ist das so?

Sven Thomas, DRK Wasserwacht Halle: In den letzten drei Jahren hat sich die Zahl der Badeunfälle in Deutschland um 35 Prozent erhöht. Wir liegen jetzt wieder deutlich bei über 500 Toten im Jahr. In Sachsen-Anhalt ist viel getan worden, damit Kinder besser schwimmen können. An den Gymnasien haben wir jetzt wieder den Schwimmunterricht eingeführt, sie können zum Beispiel Rettungssschwimmen machen. In Halle haben wir die erste Schwimm-Lern-Kita weit und breit eingerichtet. Das alles sind sehr nützliche Entwicklungen. Die Unfallzahlen, die jetzt so drastisch ansteigen, sind im Moment auf Migranten zurückzuführen. Sie kommen aus Ländern, in denen das Schwimmlernen sehr viel weniger verbreitet ist.

Ertrinken soll gar nicht so ablaufen, wie man es sich vorstellt?

Also wer Baywatch gesehen hat, weiß, wie Menschen nicht ertrinken. Wenn ein Rettungsschwimmer darauf wartet, dass jemand im Wasser um sein Leben kämpft, mit den Armen wedelt, um Hilfe ruft, dann wird er mit Sicherheit die nicht sehen, die im Zweifelsfall genau vor seinen Füßen ertrinken. Fast 80 Prozent der Ertrinkungsfälle geschehen still, ohne diese Notsignale. Und sie geschehen alle sehr schnell.

Sven Thomas (2. v. l.) ist Rettungsschwimmer und Vorsitzender der DRK Wasserwacht Halle. Hier feiert er die Eröffnung einer Schwimm-Lern-Kita. Bildrechte: MDR/Stefan Bringezu Schuld am Ertrinken von Kindern ist häufig ein sehr alter Überlebensinstinkt, ein Reflex, der dafür sorgt, dass beim Kontakt des Gesichts von kleinen Kindern mit kaltem Wasser der Körper selbst die Luftröhre schließt und den Kreislauf runterfährt. Es braucht nur, sagen die Experten, etwa 20 Sekunden, bis zum völligen Kreislaufzusammenbruch eines Kindes. Das ist eine irre kurze Zeit. Es ist fast nicht zu erkennen, ob ein Kind spielt, oder ob eine Notsituation vorliegt.

Was ist für Eltern der Rat Nummer Eins?

Bleibt immer in Griffweite zu euren Kindern, vor allem zu Kindern bis sechs Jahren. Aufsichtspersonen, Rettungsschwimmer müssen in der Lage sein, so etwas zu erkennen, auch wenn das in der Praxis natürlich unheimlich schwer ist. Es ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann solche Fälle auch mal übersehen kann. So fürchterlich das dann ist.

Welche anderen Verhaltensregeln gibt es noch?

Natürlich ist ein bewachter See sicherer als ein unbewachter. Ich bin aber niemand, der nun der Deutschen Bevölkerung empfiehlt, nur noch in bewachten Gewässern zu schwimmen. Unser Ansatz sollte sein, dass schon kleine Kinder in den Kindergärten, in den Vorschulen Schwimmunterricht bekommen, Wassergewöhnung machen können. Da muss natürlich auch das Land ein bisschen Geld investieren, aber ich glaube, das ist gut investiertes Geld. In München gibt es über 20 Schulschwimmhallen. So etwas würde ich mir für ganz Sachsen-Anhalt zusammen vielleicht doch auch mal wünschen.

Mehr zum Thema: