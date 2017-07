Kolping-Werk Hettstedt Wein von benachteiligten Jugendlichen

Es macht mehr Arbeit, als sie gedacht hätten: Mehrmals pro Woche fahren Matthias, Adrian und die anderen angehenden Garten- und Landschaftsbaugehilfen zum Süßen See. Dort liegt ihr Weinberg. Jetzt im Juli sind sie drei Tage pro Woche vor Ort. Sie schneiden Triebe zurück, jäten Unkraut und reißen die unteren Blätter der Weinstöcke ab, damit die Trauben Luft und Licht bekommen. "Jede Menge Arbeit", erzählt Matthias, der im dritten Lehrjahr ist. "Hast den ganzen Tag was zu tun hier."

Markus Feußner hatte die Idee, den Jugendlichen ein neues Fachgebiet zu eröffnen – den Weinbau. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla

Seit einem Jahr kümmern sie sich schon um die Rebstöcke. 6.000 Quadratmeter gilt es an dem steilen Hang nahe Höhnstedt zu bewirtschaften. Die Idee dazu hatte der Geschäftsführer ihrer Ausbildungsstätte, dem Kolping-Berufsbildungswerk in Hettstedt: "Die Pflege eines Weinbergs ist eine tolle Aufgabe. In der Natur zu sein passt gut bei uns in die Ausbildung des Landschaftsgärtners und am Ende steht auch ein tolles Produkt", sagte Markus Feußner MDR SACHSEN-ANHALT.