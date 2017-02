Tourismus Weltgästeführertag in Naumburg

Naumburg ist am Wochenende Gastgeber für die zentrale Auftaktveranstaltung des Weltgästeführertags. Aus vielen deutschen Städten sind Gästeführer nach Sachsen-Anhalt gekommen. In Naumburg setzen sie ihre Branche in Szene und machen auf ihre Angebote aufmerksam. Ihr Motto lautet in diesem Jahr, passend zum Reformationsjubiläum: "Reform – Zeit für Veränderung".

In dutzenden Städten und Regionen gibt es dieses Wochenende kostenlose Führungen. Anlass ist die Gründung des Weltverbands der Gästeführer am 21. Februar 1985. Auch in Magdeburg, Merseburg oder Halle können Interessierte mehr über ihre Heimat erfahren. Eine der mehr als 30 Gästeführer in Halle ist Beate Krause. "Stadtgeschichte interessiert mich von Kindheit an", sagte sie dem MDR. Sie ist als zertifizierte Stadtführerin unterwegs und besonders beim Thema Luther zurzeit sehr gefragt.