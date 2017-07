Diese beiden Tafeln mit Waffen wurden am Wochenende gestohlen.

Luftfahrtmuseum Merseburg Weltkriegswaffen gestohlen

Am Wochenende brachen Unbekannte in das Luftfahrtmuseum in Merseburg ein. Sie stahlen nicht funktionstüchtige Waffen und brachen Spendenboxen auf. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro.