In Halles Ratshof am Markt hat Bernd Wiegand sein Büro. Bildrechte: IMAGO

Sieben Grundstücke, die teilweise aneinander grenzen, gingen einzeln am selben Tag an einen Investor in Leipzig. Insgesamt flossen über eine Million Euro in die Stadtkasse. Aber die Einzelpreise für die Flächen lagen in jedem Fall unter 250.000 Euro. Also konnte der Oberbürgermeister die Geschäfte im Namen der Stadt abschließen, ohne den Stadtrat einzubeziehen.