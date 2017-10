Werkleitz-Festival in Halle Die Stadt verändert sich – die Kunst zeigt es

"Nicht mehr, noch nicht" – unter diesem Motto steht das Werkleitz-Festival, das am Wochenende Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra mit einem Grußwort eröffnet hat. Zwei Wochen lang, bis zum 3. November, dreht sich alles um das Thema Stadtentwicklung und städtische Gemeinschaft. Daniel Herrmann, Direktor der Werkleitz-Gesellschaft, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir wollen die Stadt beobachten. 15 Jahre nach den schrumpfenden Städten haben wir jetzt ein kleines Wachstum." Aus diesem Grund sei die zentrale Frage: "Was bedeutet das für uns und die Stadtentwicklung und wie können wir uns da einbringen?"

Zu sehen im Festival-Zentrum: der Dokumentarfilm "buy buy st. pauli" Bildrechte: Irene Bude, Olaf Soczak, Steffen Jörg

Im Programm des diesjährigen Festivals für Film- und Medienkunst stehen Filmreihen im Zazie-Kino, Konzerte und urbane Klanginstallationen, Vorträge, Workshops und eine zentrale Ausstellung im Festival-Zentrum in der Großen Ulrichstraße 12. Dabei werden nach Angaben des Veranstalters Fragen nach städtischen Freiräumen oder der Beziehung zwischen der Stadt und dem ländlichen Raum thematisiert.



Herrman erklärt das Programm: "Auch der Titel 'Nicht mehr noch nicht' zeigt eigentlich genau diesen Moment, dass wir ständig in Transformationsprozessen sind und die Stadt sich ständig verändert und dass es ganz gut ist, alle Nase lang mal drauf zu gucken, was passiert und was die Zukunft ist."