Wertvolle Knochen Vom Fototermin in den Safe

Die Archäologin Juliane Weiß betrachtet einen 600.000 Jahre alten Unterkiefer – und ist begeistert. "Es ist ein unglaublich bewegender Moment für mich, den Unterkiefer einmal so von Nahem zu sehen. Immerhin ist das der älteste Urmenschenfund aus Deutschland, den wir bisher kennen", sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. Die junge Frau gehört zum Team, das die Sonderausstellung "Klimagewalten – Treibende Kraft der Evolution" im Landesmuseum für Vorgeschichte plant. Der Unterkiefer ist eines der Highlights der Ausstellung, die Ende November in Halle eröffnet wird.

Dieses Stück Schädeldecke eines Neandertalers ist 50.000 Jahre alt. Am Mittwoch kam es zusammen mit anderen Ausstellungsstücken in Halle an. Bildrechte: MDR/Andreas Manke Juliane Weiß kennt seine Geschichte genau, weiß, dass er 1907 in einer Sandgrube bei Heidelberg gefunden wurde und einige Abenteuer hinter sich hat. "Als der 2. Weltkrieg anbrach, hat man ihn zusammen mit vielen anderen Funden aus der Universität Heidelberg herausgeholt und in einem Salzstock untergestellt." Dann kamen Diebe, doch mit dem Unterkiefer konnten sie nichts anfangen. Sie warfen ihn auf den Müll. "Er brach in mehrere Teile. Dabei sind dann zwei seitliche Zähne verlorengegangen, die leider auch nicht wiedergefunden werden konnten", erzählt Weiß. Bis auf die zwei fehlenden Zähne sei der jahrtausendealte Fund nun aber wieder vollständig.

66 Millionen Jahre Klimawandel

In Zeiten der ständigen Diskussion um die Veränderung des Klimas will das Landesmuseum weiter zurückblicken, als es bisher getan wird – und zeigen, wie sich das Klima in den letzten 66 Millionen Jahren entwickelt hat. Die Besucher sollen laut Weiß "darüber nachdenken, dass auch die Entstehung des Menschen an das Klima angeknüpft war." Denn Lebewesen würden sich nur verändern, wenn es auch einen Motor dafür gäbe. So ein Motor sei das Klima. "Ändert sich das Klima, ändert sich das Nahrungsangebot. Die Lebewesen sterben entweder aus oder müssen sich anpassen."

Im Landesmuseums für Vorgeschichte wird momentan der Überlebenskampf von Mammuts installiert. Bildrechte: MDR/Andreas Manke Besonders beeindrucken dürfte die Besucher eine lebensgroße Mammutgruppe, die mit drei Höhlenlöwen kämpft. Sie zeigt den Todeskampf des Mammuts von Pfännerhall, dessen Knochen einst im Geiseltal gefunden wurden und als Nachbildung jahrelang im Landesmuseum standen. Die originalen Knochen werden genauso zu sehen sein wie das Stück einer 50.000 Jahre alten Schädeldecke eines Neandertalers und die ebenso alte Rippe eines Mammuts. Die kleineren Funde sind nun in Halle angekommen. Sie sind so wertvoll, dass sie erst einmal im Safe eingeschlossen werden. Erst ab 30. November sind sie dann mit Ausstellungseröffnung im Landesmuseum in Halle zu sehen.

