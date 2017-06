Schmerzmittel, Hormone, Antibiotika: Pro Jahr werden in Deutschland in der Humanmedizin etwa 8.100 Tonnen Arzneimittel mit etwa 1.500 unterschiedlichen Wirkstoffen verwendet. Laut Umweltbundesamt konnten in deutschen Flüssen und Seen schon mehr als 150 verschiedene Arzneimittelwirkstoffe nachgewiesen werden.

Und diese Zahlen werden steigen: Denn in einer älter werdenden Gesellschaft werden auch mehr Medikamente benötigt. Das bedeutet, mehr Wirkstoffe gelangen in die Kanalisation – schon allein über die Toiletten der Patienten. Nicht nur ausgeschiedene Medikamenten-Rückstände geraten in den Abwasserkreislauf. Viele Menschen entsorgen Tabletten, Tinkturen und Tropfen bequem über die Spülung, waschen Cremeschachteln oder Hustensaftflaschen aus. Doch trotz mechanischer, biologischer und chemischer Behandlung der Abwässer ist es nicht möglich, alle Schadstoffe in den Kläranlagen herauszufiltern.

Altmedikamente gehören in die Restmülltonne. Bildrechte: IMAGO Wie soll man nun alte Medizinprodukte entsorgen? Oft wird angenommen, nicht verbrauchte Medikamente sollten zurück in die Apotheken gebracht werden, damit sie dort fachgerecht entsorgt werden können. Doch dem ist nicht so. Wie mit Sondermüll dieser Art umgegangen wird, legen die Landkreise fest. Aber fast nirgends existiert in Deutschland eine Rücknahmeverordnung, die Apotheken bei der Entsorgung unterstützt.



Apothekerin Ines Sundermann aus Halle nimmt die Medikamente dennoch aus Kulanz zurück. Sie erklärte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir wollen unsere Kunden ja nicht verprellen. Oft sind es ältere Menschen, die meinen, sie täten das Richtige. Aber uns entstehen so auch Kosten, zumindest Umstände. Wir entsorgen sie dann meist privat."

Was man mit den Medikamenten stattdessen tun soll, kann Ines Sundermann beantworten. Mit nur einem Wort: Hausmüll. Denn: "Der Hausmüll kommt heutzutage zu 100 Prozent in die Verbrennung. Nichts bleibt übrig oder gelangt in die Umwelt." Die Apothekerin gibt aber zu bedenken: "Patienten sollten aber darauf achten, die Medizin sichtgeschützt zu verpacken und in der Mülltonne auch etwas zu verstecken, damit sie Kinder oder Junkies nicht finden."

Weitere, sichere Möglichkeiten der Entsorgung sind Schadstoffmobile der Kommunen oder Annahmestellen der Wertstoffhöfe und Entsorgungsunternehmen.

Mittlerweile bieten auch einige Medizinfirmen spezielle Rücknahmeverpackungen an. Und in einigen Fällen, beispielsweise auf mit Wirkstoffen getränkten Pflastern, ist der Aufdruck "Bitte im Hausmüll entsorgen" zu lesen.

Der Reinigungsprozess in Kläranlagen ist aufwendig und teuer. Bildrechte: colourbox Doch das sind bisher noch Ausnahmen. Uwe Störzner, Geschäftsführer der MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland, fordert darum, bei der Medikamentenentsorgung besonders umsichtig vorzugehen. Wenn immer mehr Medikamente im Abwasser gemessen werden, müssen möglicherweise noch leistungsfähigere, teurere Kläranlagen gebaut werden, so Störzner. Die Kosten würden wohl die Verbraucher tragen.



Aber auch die Pharmaindustrie sei in der Pflicht: "Die Pharmafirmen müssen unbedingt darauf achten, dass ihre Wirkstoffe, sollten sie in den Abwasser- und somit auch in den Trinkwasserkreislauf geraten, gut abbaubar sind!" Forderungen, die auch das Umweltbundesamt stellt: "Umweltaspekte sollten möglichst bereits bei der Entwicklung von Medikamenten berücksichtigt werden, zum Beispiel im Hinblick auf verbesserte Abbaubarkeit der Wirkstoffe."