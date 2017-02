MDR SACHSEN-ANHALT: Mit Magdeburg und Halle bewerben sich zwei Städte in einem Bundesland. Ist das sinnvoll?

Oliver Scheytt: Die EU erwartet die Bewerbung von Städten – egal, wo sie liegen. Die Nachbarschaft ist natürlich spannend für die in Sachsen-Anhalt wohnenden Menschen. Aber auf EU-Ebene zählt allein die Stadt und was sie zu bieten hat.

Man könnte auch ein Abkommen schließen, dass wenn eine Stadt gewinnt, die andere unterstützt wird. Wenn europäische Touristen kommen, um eine Kulturhauptstadt zu besuchen – nach Magdeburg oder Halle – wird man, wenn man sich gegenseitig unterstützt, auch Effekte für die jeweils andere Stadt erzielen können. Was ist europäisch an Halle? Die Lage der Stadt spielt immer eine entscheidende Rolle. Es war 1984 schließlich die Idee der französischen und griechischen Kulturminister Jack Lang und Melina Mercouri, dass eine Stadt europäische Geschichte erzählt. Und die ist älter als ein Staat oder gar die EU.

Halle hat ja, schon allein durch die Anordnung der Kirchen, durch die Plätze, durch die historische Bausubstanz zu zeigen, dass es nicht nur eine deutsche Stadt ist. Es ist eine europäische Stadt. Sie liegt nun in einer boomenden Region, gemeinsam mit dem Großraum Leipzig-Halle, dem Flughafen, der wirtschaftlichen Entwicklung, kann man ja erzählen, dass sich nach 1990 hier eine Menge getan hat – eine wirtschaftliche Entwicklung, die ihres gleichen sucht.

Was ist sonst noch für eine Bewerbung wichtig?

Eine zweite spannende Geschichte ist, Halle mit Digitalisierung und Globalisierung in Zusammenhang zu bringen und zu fragen: Was hat eine europäische Stadt im Jahr 2025 zur Digitalisierung zu sagen. Google, Facebook, Amazon und so weiter schöpfen weltweit Ideen, Gedanken, Bilder und Musik ab. Aber hier ist Heimat und das ist etwas, wo sich Menschen verorten. Und das ist immer eine gute Geschichte zu erzählen, warum Halle eine Heimat für Europa sein könnte.