Insolvenz des Fahrradherstellers aus Sangerhausen Mifa: In Zukunft eine Nummer kleiner

Der Fahrradhersteller Mifa-Bike in Sangerhausen hat Insolvenz in Eigenregie angemeldet, das Amtsgericht in Halle hat dem Antrag stattgegeben. Doch was bedeutet das für die Firma und die Mitarbeiter? Warum investiert die Familie Nathusius weiter in die Firma, und wie wird das Unternehmen Mifa-Bike in Zukunft aufgestellt? Der neu eingesetzte Geschäftsführer Joachim Voigt-Salus verbreitet Hoffnung.