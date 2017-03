Recyclinganlage im Burgenlandkreis Wieder Brand in ehemaliger Mülldeponie Naundorf

Auf der verlassenen Mülldeponie in Naundorf im Burgenlandkreis brennt es erneut. Anwohner werden gebeten, bis auf weiteres Fenster und Türen geschlossen zu halten. Noch ist unklar, ob Schadstoffe in die Luft gelangt sind, teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Das Feuer ist den Angaben zufolge in der Nacht zum Donnerstag gegen 2:30 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr lässt den fünf Meter hohen und 20 Meter breiten Müllberg, der geschätzt 400 Tonnen wiegt, kontrolliert abbrennen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Nach Angaben einer MDR-Reporterin wird der Einsatz voraussichtlich noch bis in den Abend dauern. Bestimmte Großtechnik sei angefordert, da die Einsatzkräfte von außen nicht an den Brandherd gelangen. Auch ein ABC-Fahrzeug sei angefordert, um die Giftwerte zu messen.

Die Recyclinganlage an der B91 zwischen Weißenfels und Zeitz ist seit Jahren stillgelegt. Trotzdem wird dort immer wieder illegal Müll abgeladen und in Brand gesteckt. 40 Mal war die Feuerwehr Teuchern allein in den vergangenen beiden Jahren im Einsatz. Auch 2017 hat es bereits vier Mal auf dem auf dem rund 110.000 Quadratmeter großen Areal gebrannt. Für die rund 8.300 Einwohner große Einheitsgemeinde Teuchern, zu der Naundorf gehört, ist das eine enorme Belastung. Allein der Einsatz am Donnerstag kostet Teuchern zwischen 5.000 und 10.000 Euro.