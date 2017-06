75 Prozent der Investitionen in den Handel würden aktuell in den Innenstädten getätigt, sagt Michael Schädlich, Wirtschaftswissenschaftler am Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung in Halle. "Bis vor fünf Jahren war das genau umgekehrt. Für uns ist das ein deutliches Zeichen, dass es bei den Kunden einen Trend weg von der Grünen Wiese gibt." Dabei würden die Ketten knallhart rechnen, bevor sie den Schritt in die Innenstädte wagen. So, wie Rewe-City in Halle. Dort haben innerhalb weniger Monate gleich zwei Filialen ihre Türen geöffnet. "Und Rewe macht das nicht, weil die Manager Halle lieben. Das sind Profis. Die Entwicklung ist ein Zeichen dafür, dass die Innenstadt boomt", so Schädlich.

Innenstädte wieder attraktiver

Von Kunden lange vermisst: Supermärkte in der Innenstadt Bildrechte: MDR/Jan Möbius Noch vor wenigen Jahren sah das etwa in Halle anders aus. In der Innenstadt suchten Kunden vergeblich nach Supermärkten. Nach und nach rückte Edeka in die City. Nun bekommt die Kette immer mehr Konkurrenz. Neue Märkte schießen wie Pilze aus dem Boden, bestehende sollen sogar erweitert werden. Einzelhandelsvertreter wie Halles City Manager Wolfgang Fleischer machen das an einer wachsenden Attraktivität der Innenstädte fest: "Es hat sich viel entwickelt. Einkaufen wird durch viele Angebote wie Restaurants oder sogar Museen, die auf dem Weg liegen, zum Erlebnis. Das Angebot wächst, wer will da noch weite Wege zur Grünen Wiese am Stadtrand auf sich nehmen?"

Globus zieht in die Stadt

Auf diesem Industriegelände wird Globus ab 2020 näher am Kunden sein. Bildrechte: MDR/Jan Möbius Große Handelsketten, die oft in den Centern auf den Grünen Wiesen zu finden sind, wollen diesen Zug nicht verpassen. Globus in Halle zum Beispiel will nun den Halleschen Einkaufspark am Stadtrand verlassen und ab 2020 in einem eigenen, neuen Markt auf einer Fläche von rund 9.000 Quadratmetern Lebensmittel und Waren deutlich dichter an der Stadt anbieten. Doch das kostet: 35 Millionen Euro lässt sich die Kette den Schritt in Richtung City kosten. Der Hallesche Einkaufspark hingegen fürchtet nicht um seine Zukunft. Dennoch, so Center-Manager Holger Wandrey, müsse man Schritt halten und gegensteuern. Dazu soll sogar ein Betriebskindergarten entstehen, um den Standort mit jetzt 60 Läden für Ketten mit jungen Mitarbeitern attraktiv zu machen. Ob dieser Spagat zwischen Handel und Mitarbeiter-Fürsorge gelingt, bleibt abzuwarten.

Neue Perspektiven für Grüne Wiese