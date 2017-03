Franckesche Stiftungen in Halle "Ein großes Wiederaufbauwerk zum Abschluss bringen"

Die Franckeschen Stiftungen in Halle werden weiter saniert. Dafür sind am Montag in Halle die Pläne vorgestellt worden. Bis 2020 sollen die frühere Druckerei der Stiftungen sowie zwei Scheunen mit Mitteln des Bundes und des Landes instandgesetzt werden. Damit wäre der Wiederaufbau der historischen Schulstadt des Theologen und Pädagogen August Hermann Francke abgeschlossen – nach fast 30 Jahren. Die Schulstadt war im 17. Jahrhundert gegründet worden und wird seit dem Jahr 1990 saniert. Alle Arbeiten zusammen sollen insgesamt 150 Millionen Euro kosten.