Untreue-Prozess Freispruch für Wiegand

Das Landgericht Magdeburg hat am Freitag das Urteil gegen Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) gefällt. Wiegand wurde vom Vorwurf der Untreue freigesprochen – so wie vor zwei Jahren bereits vom Landgericht Halle. Der Vorsitzende Richter in Magdeburg sah die Vorwürfe nicht als erwiesen an, wie er bei der Urteilsverkündung sagte. Die Kosten des Verfahrens trägt damit der Staat.