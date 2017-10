Weinernte beendet Spitzen-Ernte an Saale-Unstrut

Die Winzer an Saale und Unstrut haben 2017 eine der besten Ernten der vergangenen Jahre eingefahren. Das teilte der Weinbauverband mit. Im Vergleich zu anderen Weinregionen in Deutschland sei das Weingebiet Saale-Unstrut von späten Frostschäden verschont geblieben. Winzer in Baden-Württemberg, im Rheinland und an der Mosel hätten große Ernteausfälle zu beklagen.