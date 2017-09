Freyburg feiert am Wochenende das größte Weinfest des Region. (Archivbild)

Freyburg feiert am Wochenende das größte Weinfest des Region. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Charlotte Kayatz

Winzerfest in Freyburg Ein Wochenende im Zeichen des Weins

In Freyburg fließt am Wochenende wieder der Wein in Strömen. Bis Sonntag dreht sich beim größten Winzerfest Mitteldeutschlands alles um die edlen Tropfen aus der Weinregion Saale-Unstrut.