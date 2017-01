Wirtschaftsexperten räumen dem angeschlagenen Fahrradhersteller Mifa Überlebenschancen ein. Voraussetzung dafür ist nach Ansicht des halleschen Wirtschaftswissenschaftlers Ulrich Blum aber ein Technologieschub. Blum sagte MDR SACHSEN-ANHALT, um gegen die asiatische Konkurrenz bestehen zu können, müsse sich Mifa nach innovativen Partnern umsehen und sollte Kernkompetenzen in Sachsen-Anhalt nutzen.

Blum begrüßte die Entscheidung, dass Mifa das Insolvenzverfahren in Eigenregie führt. Mit diesem Verfahren genieße das Unternehmen bei Banken und Partnern mehr Zutrauen als unter fremder Führung.

Das Amtsgericht Halle hatte am Donnerstag einem Insolvenzantrag des Unternehmens aus Sangerhausen stattgegeben. Mifa soll nun neu aufgestellt werden. Das hatte der neue Geschäftsführer Joachim Voigt-Salus bekannt gegeben.

Auf einer Betriebsversammlung waren die Mitarbeiter über die aktuellen Geschehnisse informiert worden. Der Fahrradhersteller geht nun in Insolvenz in Eigenverwaltung – das bedeutet, dass das Unternehmen für drei Monate unter eine Art Schutzschirm schlüpfen und sich sanieren kann. Forderungen der Gläubiger liegen in der Zeit auf Eis. Löhne und Gehälter der Beschäftigten zahlt die Arbeitsagentur.