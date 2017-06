Naumburg/Freyburg Polizei durchsucht Wohnungen von Syrer

In Naumburg und Freyburg wurden Wohn- und Geschäftsräume eines Syrers durchsucht. Gegen den 21-Jährigen wird ermittelt, da er der Bedrohung und Sachbeschädigung verdächtigt wird. Der Verdächtigte steht mit der syrischen Großfamilie in Verbindung, die im Mai auf dem Naumburger Polizeirevier randaliert hatte. Ob er an den Übergriffen auf die Polizisten beteiligt war, bestätigte die Polizei nicht.