Glaube an Wiedergeburt "Ich habe schon mehrfach gelebt, viele hundert Male"

MDR SACHSEN-ANHALT: Sie arbeiten als Sprachheilpädagogin, aber auch als Hypnotiseurin und führen Menschen in frühere Leben zurück. Wie funktioniert das?

Anja Block: Irgendwann im Leben fragen sich die meisten Menschen, ob es das schon einmal gegeben hat – ein Leben im Vorfeld. Und kommen dann zu mir. Es gibt dann ein langes Vorgespräch, wo alles geklärt wird, was in so einer Rückführungssitzung stattfindet. Was ich mache ist, den Klienten in eine leichte Trance zu versetzen und ihn dann erleben, aber auch sehr stark erfühlen zu lassen, worum es eigentlich geht.

Anja Block arbeitet seit Jahrzehnten als Sprachheilpädagogin. Immer mehr widmet sie sich aber auch Hypnose und Astrologie. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Ich führe ihn in den Zustand der Entspannung, so dass er erkennt, in welchem Leben er sich befindet. Er soll erfahren, was damals seine Aufgabe gewesen ist, welches Geschlecht er gehabt hat, worum es ging. Ich führe den Klienten aber auch über den Tod hinaus: Auf eine Zwischenebene, wo die Seele die Möglichkeit erhält, Rückschau zu halten. Zum Schluss wird also auf das Leben draufgeschaut. Es wird geschaut, was es für weitere Leben braucht, um sich dahin zu entwickeln, wohin man eigentlich wollte.

Warum kommen Menschen zu Ihnen?

Die Klienten kommen teilweise mit ganz konkreten Anliegen, was sie sehen und wen sie erleben möchten. Oder sie wollen erfahren, warum sie bestimmte Länder sehr stark ansprechen oder sie häufig das Gefühl haben, Dinge schon erlebt zu haben. Aber sie kommen auch ganz klar um Ängste aufzulösen oder zu erfahren, woher bestimmte traumatische Erlebnisse stammen. Nicht alles ist in diesem, im jetzigen Dasein erklärbar.

Was ist für eine Rückführung wichtig?

Für jede Rückführung zündet Anja Block Kerzen und Räucherstäbchen an. Außerdem reinigt sie das Zimmer spirituell. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Um in die Rückführung zu gehen, ist es ganz wichtig, dass ich daran glaube, dass ich eine unsterbliche Seele habe. Dass die Seele sozusagen über viele Leben hinfort lernen möchte, sich immer wieder einen Körper dafür aussucht, einen Geist dafür aussucht und immer auf eine höhere Entwicklungsstufe möchte. In den Rückführungen ist es so, dass Sie Leben gezeigt bekommen. Und ich lege großen Wert darauf, dass es Leben sind, die jetzt, für diese Inkarnation, für dieses Leben, ganz wichtig für den Klienten sind. Das heißt also, wo er erfährt, was jetzt sein Seelenplan ist. Es sind in der Regel drei bis vier Leben, die gezeigt werden. Mitunter ist es auch nur eins, wenn das das Wichtigste ist.

Sie selbst hatten im Jahr 2014 bei einer Operation ein Nahtoderlebnis. Wie sehr hat Sie das geprägt?