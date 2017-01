Wer feiert heutzutage noch sein "Wiegenfest"? Wer hat statt einer Haushälterin oder Putzhilfe eine "Zugehfrau" engagiert? Oder ist das alles "Kokolores"? Auch die "Wählscheibe" hat schon seit den 1990er-Jahren so gut wie ausgedient. Damit solche selten gebrauchten Wörter nicht gänzlich in Vergessenheit geraten, hat sich der Förderverein "Pro Halle" eine besondere Attraktion ausgedacht, um diese und weitere sogenannte Wort-Antiquitäten wieder sichtbar zu machen: Sie zieren jetzt eine Hausfassade eines Antiquitäten-Geschäfts in der Kleinen Ulrichstraße.