Shahak Shapira mischt Selfies der Neuzeit mit Bildern des Holocausts. Bildrechte: yolocaust.de

Meine Idee war, unpassende Selfies am Holocaustmahnmal in Berlin peinlich zu machen. Das war die Grundidee. Und so Menschen einen Denkanstoß zu geben, dass sie anfangen, sich zu überlegen, was darf man da und was nicht. Ich gebe ja nicht vor, was man da darf oder nicht, ich bestimme ja nicht die Regeln. Aber ich finde es eine Überlegung wert. Einfach, dass Leute darüber nachdenken, darf man da pinke Bälle jonglieren, darf man da Yoga machen? Also man darf alles, aber ist es passend, ist es geschmackvoll? Das ist schließlich immer noch ein Mahnmal für die Ermordung von sechs Millionen Menschen.