Schnelle Hilfe Rettung für ausgeschlagene Zähne

Krone, Brücke oder Zahnimplantat? Damit sich diese Frage für die Schulkinder in Sachsen-Anhalt gar nicht erst stellt, werden seit Montag wieder Zahnrettungsboxen an die Schulen verteilt. Zahnärztekammer, Bildungsministerium und Techniker Krankenkasse versorgen etwa 1.000 Schulen mit den Boxen. In ihnen können abgebrochene Zähne so aufbewahrt werden, dass sie nicht austrocknen – und im Idealfall vom Zahnarzt wieder eingesetzt werden.

Bei den meisten Zahn-Unfällen in Sachsen-Anhalt kamen die oberen Frontzähne zu Schaden. Sie machten mehr als 80 Prozent der Fälle aus. Bildrechte: IMAGO

Die erste Box für Halle und Umgebung bekam am Montag die hallesche Sekundarschule "Am Fliederweg" überreicht. Schulleiterin Silvia Gebhardt ist froh darüber, auch wenn bisher keine gravierenden Unfälle passiert sind: "Aber wer weiß. Besser man hat, als man braucht." Drei Jahre kann die Zahnrettungsbox nun aufbewahrt werden, dann muss sie ausgetauscht werden.



Vor drei Jahren hatte die Techniker Krankenkasse die Boxen bereits an 600 Grundschulen in Sachsen-Anhalt verteilt. Davon kamen mindestens 50 auch zum Einsatz. Auf zehntausende Kinder gerechnet ist das nicht viel, doch für jedes einzelne Kind mit erhaltenem Zahn sicher ein Gewinn. Die meisten Zahn-Unfälle passierten in den Pausen – und zwar auf dem Schulhof, gefolgt von Schulhaus und Turnhalle.