Fundort der Himmelsscheibe Zehn Jahre Arche Nebra in Wangen

Jubiläum am Mittelberg bei Wangen: Vor zehn Jahren ist dort die Arche Nebra eröffnet worden. Das Besucherzentrum am Fundort der Himmelsscheibe ist eine Station an der Tourismus-Route Himmelswege und sollte den Tourismus in der Region ankurbeln.

60.000 bis 70.000 Besucher pro Jahr

Der Mittelberg: Fundort der Himmelsscheibe Bildrechte: Manuela Werner Seit der Eröffnung hat das Angebot laut Geschäftsführerin Bettina Pfaff rund 700.000 Besucher angelockt. So gebe es Tage, da sei sei sehr ruhig, an anderen würden ganze Busladungen Besucher die Arche Nebra stürmen. Nach einem ersten Hype mit über 100.000 Besuchern im ersten Jahr, hat sich die Zahl der Gäste den Angaben zufolge bei etwa 60.000 bis 70.000 pro Jahr eingependelt.



Insgesamt zieht Pfaff eine positive Bilanz. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich denke, wir haben es ganz gut geschafft uns hier zu etablieren in der kultur-touristischen Landschaft im Süden von Sachsen-Anhalt." In der touristischen Situation seien viele Dinge eingetroffen, die man sich gewünscht und erhofft habe. Zum Beispiel habe sich die Restaurant- und Hotellerielandschaft belebt. Insofern sei man stolz, glücklich und zufrieden, sagt Pfaff.

Mischung für Aktiv- und Kultururlaub

Goldglänzend und futuristisch: Die Arche erzählt die Fundgeschichte der Himmelsscheibe Bildrechte: MDR/Matthias Kessel Die Arche gilt heute als ein Highlight in der Region, neben Naumburger Dom, Weinstraße Saale/Unstrut und Angeboten für den Aktivtourismus wie Radfahren oder Paddeln. So erzählt eine Besucherin aus Essen: "Wir sind eigentlich zum Paddeln und zum Fahrradfahren hier. Jetzt haben wir hier die Zwischenstation genommen, weil wir nachher hier ablegen." Die Ausgrabungsstelle fände sie aber sehr interessant, weil sie schon so viel darüber gelesen und gehört habe.

Aktivurlaub und Kultur – das ist die Mischung, die hier Besucher anzieht. So sieht es auch Sebastian Sieber, der seit zwei Jahren sein Hotel "Waldschlösschen" 200 Meter von der Arche entfernt betreibt. "Die Himmelswege als solche ziehen ja tausende von Menschen jedes Jahr in die Region. Es kommen natürlich nicht alle nur wegen der Himmelsscheibe", weiß der Hotelbetreiber. Aber die Scheibe in Verbindung mit der Weinstraße und dem kulturellen Erbe böten eine erfolgreiche Grundlage.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 20.06.2017 | ab 06:30 Uhr

MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 21.06.2017 | 19:00 Uhr