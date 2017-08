In Halle soll ein Mann ein Mädchen mit einem Messer bedroht und sexuell belästigt haben. Nach Polizeiangaben kam es zu dem Fall am Sonntagnachmittag im Stadtteil Neustadt. Eine Polizeisprecherin sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Mann habe das Mädchen an einer Grünfläche Am Gastronom zunächst bedroht und dann von ihr sexuelle Handlungen verlangt. Passiert sei der Zehnjährigen nichts. Das Mädchen sei davongelaufen und habe zu Hause seiner Mutter von dem Vorfall erzählt. Diese habe daraufhin die Polizei alarmiert.