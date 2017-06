Nach Unwetterschäden Schutz vor Schlammlawinen für Querfurt

Zwei Mal war in Zingst, einem Ortsteil von Querfurt, Schlamm von einem Acker auf Straßen und Häuser gerutscht. Und das innerhalb von zwei Wochen. Nun soll die Fläche gesichert werden. Auch an der Bundesstraße, die dort verläuft, wird gebaut. In anderen Orten wird noch um besseren Schutz für die Zukunft gerungen, so zum Beispiel in Barnstädt.