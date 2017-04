Zwergflusspferd Inola auf Hochzeitsreise Kinder-Star des halleschen Bergzoos zieht nach Kroatien

Am 13. Dezember 2015 wurde im Bergzoo Halle Zwergflusspferd-Baby Inola geboren. Ein seltenes Ereignis, denn weltweit leben nur etwa 350 Mini-Hippos in Zoos. In freier Wildbahn wird die Anzahl der Tiere auf etwa 3.000 geschätzt. Zwergflusspferde werden daher als stark gefährdete Tierart eingestuft. Ihr Lebensraum in Westafrika und an der Elfenbeinküste wird durch Rodungen bedroht.

Warum muss Inola nach Kroatien ziehen?

Zwergflusspferde sind Einzelgänger, auch in der freien Wildbahn, denn Männchen und Weibchen kommen nur zur Paarung zusammen. Zoosprecher Tom Bernheim erklärte, dass Tiere in Zoos oft früher geschlechtsreif werden – normalerweise zwischen zwei und fünf Jahren. Mit der einsetzenden Geschlechtsreife entsteht dann Konfliktpotential zwischen Mutter und Kind. In Kroatiens ältestem Zoo in Zagreb wartet nun Zwergflusspferd-Bulle Otto auf Inola.

Das Europäische Erhaltungszuchtprogramm wird übrigens vom Schweizer Zoo in Basel koordiniert. Dort werden auch die Zuchtbücher für Zwergflusspferde geführt, denn jede Tierart wird von einem anderem Zoo betreut. Ziel des Projektes ist, vom Aussterben bedrohte Arten zu erhalten. Außerdem wird darauf geachtet, dass bei Züchtungen eine möglichst große genetische Vielfalt gewährleistet wird.

Wie verläuft die Reise nach Kroatien?

Inola fliegt nicht nach Zagreb, sondern legt die knapp 1.000 Kilometer in einer klimatisierten Transportbox mit einem Transporter zurück. Ein Unternehmen, das auf Tiertransporte spezialisiert ist, soll für eine sichere Reise sorgen.

Abschiedstorte für Inola Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Schon seit Januar wurde das Mini-Hippo immer wieder mit Futter in die Reisekiste gelockt. Das Ziel war, Inola an die Transportbox zu gewöhnen – damit kein Stress entsteht, wenn es nun tatsächlich in der Kiste bleiben muss.



Dabei war die größte Sorge des Zoos, dass Inola sich am Reisetag gegen sieben Uhr dazu bewegen lies, in die Reisebox zu klettern. Zwergflusspferde sind wohl eigentlich Langschläfer.



Aber der Zoo bestätigte am Morgen den reibungslosen Antritt der Reise – bestens ausgerüstet mit Reiseproviant, also Heu, Äpfel und Möhren. Schon am Wochenende hatten sich die Pfleger mit einer Torte aus Reise Möhren und Äpfeln von Inola verabschiedet.

Geburten von Zwergflusspferden sind extrem selten. Wie stehen die Chancen, dass es in Halle bald wieder Nachwuchs gibt?

Auf der einen Seite hat der Vater von Inola, Zwergflusspferd-Bulle Pit, seine Zeugungsfähigkeit bewiesen. Auf der anderen Seite hat es sechs Jahre gedauert, bis die Hippo-Kuh Samantha trächtig wurde. Es ist also ziemlich unwahrscheinlich, dass es bald wieder Nachwuchs geben wird.