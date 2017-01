Zu Besuch in einem halleschen Familienbetrieb: Wo das Backen noch ein Handwerk ist

Das ist Bäckermeister Holger Kolb. Er führt in Halle die Bäckerei Kolb – und das in vierter Generation. Kolb ist damit einer von nur noch wenigen Bäckerbetrieben im Land: In Sachsen-Anhalt gab es im vergangenen Jahr nur noch 160 handwerklich geführte Bäckerbetriebe. 1991 waren es noch 720. Bildrechte: MDR/Anja Nititzki