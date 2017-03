Sie wiegt 165 Tonnen, hat 1.900 PS und kann 140 Stundenkilometer schnell fahren: Die Dampflok aus dem Jahr 1940 ist einer der Schätze des Eisenbahnmuseums in Halle. Etwa 100 Ehrenamtliche kümmern sich im Lokschuppen an der Berliner Brücke um mehr als 20 Fahrzeuge, darunter Dampfloks, aber auch viele E-Loks aus DDR-Zeiten. Der Höhepunkt ist für sie alle, wenn sie die alten Gefährte in Gang setzen können. So wie heute.