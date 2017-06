Zwischen 2.000 und 3.000 Menschen kamen zum Fastenbrechenfest am Islamischen Kulturcenter (IKC) nach Halle-Neustadt. Das schätzt ein Vorstandsmitglied des Trägervereins des Centers. Auch auf einer Wiese neben dem Center wurde gefeiert. Die Veranstaltung fand am Sonntag zwischen 6 und 12 Uhr statt. Eine halbe Stunde lang wurde gemeinsam draußen und im IKC gebetet, wobei ein Lautsprecher zum Einsatz kam.

Es gab jedoch auch negative Kommentare, zum Beispiel in den sozialen Medien. Dort würden auch Lügen verbreitet, sagt ein Vorstandsmitglied. "Nach dem Fastenbrechenfest hieß es, dass wir demnächst Tiere auf der Wiese opfern würden. Dabei sind öffentliche Schlachtungen in Deutschland verboten." Es sei zermürbend, gegen solche Kommentare anzureden. "Es ist eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft, gegen Hass vorzugehen", sagt der Vereinsvorstand.

Am Rande des Festes wurden Feuerwerksknaller gezündet. In Videos in sozialen Medien sei verbreitet worden, dass die Feiernden diese gezündet hätten, berichtet ein Vorstandsmitglied. "Die IKC-Mitglieder und unsere Gäste haben aber nicht mit Feuerwerk gefeiert." Es seien Knaller aus den umliegenden Hochhäusern geworfen worden, so der Verein. Das habe auch die Polizei Halle gesehen, die bei dem Fest vertreten war.